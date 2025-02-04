キャセイパシフィック航空が2024年10月に発表した、新ビジネスクラス「Aria Suite（アリアスイート）」とプレミアムエコノミークラス。ボーイング777-300ER型機で計30機が改修の対象となり、段階的に長距離路線を中心に投入される。1月中旬まで東京/成田〜香港線に1日1往復、その後は香港〜ロンドン/ヒースロー線に投入されており、空席照会や運航状況画面には「77J」と表記され、空席照会や運航状況などから確認できる。座席数は