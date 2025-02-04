回転寿司チェーン「くら寿司」は2月7日から、「まぐろと寒ぶり」フェアを開催する。【関連記事】かっぱ寿司「王様と女王祭り」2月6日開催、“白身魚の王様”「のどぐろ」110円、“鮪の女王”「みなみ鮪中とろ」150円で提供「まぐろと寒ぶり」フェアでは、「ふり塩熟成中とろ(一貫)」を特別価格の115円(以下税込)で販売するほか、「天然本まぐろねぎまぐろ」や、今が旬の「五島列島寒ぶり」「五島列島漬け寒ぶり」などを販売するフ