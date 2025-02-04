木村拓哉が主演を務め、2PMのオク・テギョンらも出演する映画『グランメゾン・パリ』が、”新作攻勢”のなかでも底力を発揮している。【写真】テギョン、4年交際の彼女と深夜デート日本で昨年12月30日より上映中の『グランメゾン・パリ』は、公開7日間の累計で観客動員96万人、興行収入13億9000万円を記録した。これは、同時期に日本国内で公開された日本実写映画では興行成績1位の記録だ。その勢いは現在も止まらず、1月26日時点