オーディション番組『少年ファンタジー〜放課後のときめきシーズン2〜』から誕生したFANTASY BOYSが日本で初めてフルアルバムを発表する。【写真】『少年ファンタジー』の“日本人参加者”、放送前に降板…なぜ？FANTASY BOYSは3月12日、日本初フルアルバム『SHINE THE WAY』を発売する。2024年、日本デビューを成功的に終えたFANTASY BOYSが披露する今回のアルバムは、グループのスローガンでもある「SHINE THE WAY」をタイトルに