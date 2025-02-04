イギリスのスウォンジー大学とキングスカレッジロンドンの研究チームが、バイオマスとGoogle CloudのAIを活用して自己修復アスファルトを開発したという革新的な研究成果を報告しています。この研究は、イギリスで年間1億4350万ポンド(約277億円)のコストがかかる道路の陥没問題を解決することを目指しています。How AI could make “self-healing” roads a realityhttps://blog.google/around-the-globe/google-europe/united-ki