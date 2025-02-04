【ソウル聯合ニュース】韓国ＩＴ大手、カカオの鄭臣雅（チョン・シナ）社長と対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」を開発した米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営者（ＣＥＯ）は４日、ソウル市内のホテルで共同記者会見を開き、カカオのサービスへのオープンＡＩの技術適用や製品の共同開発などを含む戦略的提携を行う方針を発表した。鄭氏は会見で、チャットＧＰＴの技術をＡＩアシスタントサービス「カナナ」を含む