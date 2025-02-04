¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHAZNA¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢IZAM¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤È¸½ºß¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£IZAM¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@izam_official_¤è¤ê¡ËIZAM¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥­¥ß¤Ã¡£SHAZNA µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ä¤ë¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º2·î15Æü¡ÒÅÚÍË¡ÓÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¯¥é¥ÖeX¤Ë¡¢¤ª¤¤¤Ç!²Ú¤ä¤«¤Ê±ã¤òÌ¥¤»¤Æ¥¢¥²¥ë¡×