BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ すみっコぐらし 〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜』(1回730円)を2月14日より順次発売する。一番くじ すみっコぐらし 〜喫茶すみっコでチョコレートフェア〜同商品は、「チョコレート」をテーマにした「すみっコぐらし」の一番くじ。バレンタインにぴったりな「チョコレート」をテーマにしたアイテムを取り揃えた。A