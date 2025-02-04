5¿ÍÁÈÃËÀ­¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖDa-iCE¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬4Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£Âçµ±¤µ¤ó¤¬¡Ö´ØÀá¶À»ë²¼È¾·îÈÄË¥¹ç½Ñ¡×¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚDa-iCE¡¦¹©Æ£Âçµ±¡ÛÉ¨¤Î¼ê½Ñ¤òÊó¹ðËÜ³ÊÉüµ¢¤Þ¤ÇÌó£¶¥«·î¤Î¸«¹þ¤ß¡Ö²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï4Æü¡Ö¹©Æ£Âçµ± Âà±¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âDa-iCE¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö