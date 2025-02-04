NHK¤Ï4Æü¡¢È¯Ãí¤·¤¿¼õ¿®ÎÁ´Ø·¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ITÂç¼ê¤ÎÆüËÜIBM¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ìó54²¯7ÀéËü±ß¤Î´ûÊ§¤¤¶â¤ÎÊÖ´Ô¤äÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄóÁÊ¤Ï3ÆüÉÕ¡£NHK¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼õ¿®ÎÁ´Ø·¸¤Î¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö±Ä¶È´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë°ì¿·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¡¢ÆüËÜIBM¤È¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦°Ü¹Ô¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Åö½é¤ÎÇ¼´ü¤Ï¡¢¸½¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤Î2