佐々木希と渋谷凪咲が共演するTBSドラマストリーム『地獄の果てまで連れていく』第1話のTVer再生数が100万回を突破した。（※） 参考：清原翔、満面の笑顔の32歳誕生日ショット佐藤栞里、神戸健太郎ら仲間たちが祝福 本作は、主人公の橘紗智子が、悪魔のように非情なモンスター・花井麗奈に復讐を誓う、命がけの復讐ドラマ。高校時代、「人殺しの娘」と揶揄されていた主人公・橘紗智子（佐々木希）。唯一の味