外国人観光客の数が新型コロナ以前の水準に回復した韓国のなかでも、現代百貨店の店舗「ザ・現代ソウル」には実に様々な国籍の人々が訪れている。【注目】日本に入国拒否された状態が10年も続いている韓国歌手現代百貨店は2月4日、2024年に「ザ・現代ソウル」を訪れた外国人観光客の国籍が156カ国を突破したと明らかにした。2021年の40カ国から2022年は82カ国、2023年は125カ国、2024年には156カ国へと急増し、開店から3年で訪問国