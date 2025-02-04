商務部（省）が発表した最新のデータによると、2024年には中国のサービス貿易の輸出入総額が前年比14．4％増の7兆5000億元（約161兆2500億円）に達し、過去最高の規模となった。そのうち輸出は同18．2％増、輸入は同11．8％増だった。新華社が伝えた。商務部国際貿易経済合作研究院国際サービス貿易研究所の李俊所長は、「この数字は（米ドルに換算すると）中国のサービス貿易の規模が初めて1兆ドルを突破したことを示す」と指摘し