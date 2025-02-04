健康診断で、採血に顔をしかめる大相撲の新横綱豊昇龍＝4日、東京・両国国技館大相撲の新横綱豊昇龍が4日、東京・両国国技館での健康診断後に報道陣の取材に応じ、5日に春場所（3月9日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて始動することを明らかにした。「まずは基本動作から始める。（春場所初日まで）もう1カ月くらいだから、体をつくり直して頑張りたい」と話した。豊昇龍は2度目の優勝を遂げた初場所後から昇進関連行事