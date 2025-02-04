Image: shutterstock Lifehacker 2025年1月20日掲載の記事より転載 ChatGPTが登場して3年以上が経過しましたが、まだまだChatGPTしか触ったことがないという方も多いのではないでしょうか？しかし、Googleからも目を離せません。今年に入り、AI機能のGeminiが、Google Workspace Business、Enterprise向けに統合され、ますます使い勝手が良くなってきました。そこで改めて、Geminiの活用を見