新NISA開始から１年…始めた人は儲かっていた！？新NISAがスタートして１年。実際のサービス利用者のみを対象に、第三者の立場で顧客満足度調査を実施している「オリコン顧客満足度®」の『新NISA 利用実態データ』によると、調査したネット証券利用者4978人の計50.0％が「つみたて投資枠」で増益だったという。-----NISA口座の開設先を間違えると選択肢が大幅減資産運用、新NISA、投資信託……。お金にまつわるキーワードを聞