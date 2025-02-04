¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¬¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î³«Ëë¼°Åµ¡á4Æü¸áÁ°¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¿·¶½´ë¶È¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¬¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬4Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤Ç5Àé¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¤ò¸«¹þ¤à¡£¿·¶½´ë¶È¤Ê¤É100¼Ò°Ê¾å¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢80°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ëµ¯¶È²È¤é400¿ÍÄ¶¤¬ÅÐÃÅ¡£»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¾¦ÉÊ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â³«¤¯¡£