¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬Íè½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¤È¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3Æü¡¢¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬Íè½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢13Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤à¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î2´üÌÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤ÎËÇ°×´Ø·¸¤äËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉÔË¡¤ÇÆþ¹ñ