ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Î¹¹°á¼¼¤ÇÏ¿²èÃæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢30Âå¤ÎÃËÀ­¶µ»Õ¤¬³Ø¹»Â¦¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÀî»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·î22ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹¹°á¼¼¤ÇÏ¿²èÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò»ùÆ¸¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¿¦°÷¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¶µ»Õ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ²ó¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1»þ´Ö¸å¡¢¹»Ä¹¤é¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃÖ¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹»Ä¹¤é¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òË×¼ý¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡×