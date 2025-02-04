アストン・ヴィラは、パリ・サンジェルマン（PSG）のFWマルコ・アセンシオをローン移籍で獲得した。クラブの公式サイトによると、期間は今期終了まで。ヴィラは彼のスペイン代表としての活躍や、レアル・マドリードで3度CL優勝を手にした輝かしいキャリアを強調し、歓迎の意を表している。また移籍情報に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプションは付随しておらず、アセンシオの給与はヴィラが全額負担するよ