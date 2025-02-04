長時間におよぶ会見で疲れを見せる港浩一社長（左）と嘉納修治会長。ともに役職は当時（撮影：梅谷秀司）バラエティやドラマで、かつてはテレビ界をリードする存在だったフジテレビ。中居正広氏のトラブルをめぐる対応への責任を問われ、港浩一社長と嘉納修治会長が同時退任し、75社以上がCMを差し替えるなど、まさに存続の危機を迎えています。そしてまた、大きな動きがありました。同社の大株主のアクティビストファンドがフジ・