俳優の中川大輔が４日、都内で行われた主演舞台「きたやじオン・ザ・ロード〜いざ、出立！！篇〜」（３月１〜１６日、東京・日本青年館ホール）の取材会に共演の牧島輝と出席した。「弥次さん」「喜多さん」でおなじみの「東海道中膝栗毛」をベースとし、昭和の世話もの（義理・人情・恋愛話）作品をオマージュした新作書き下ろし。演出は木下ウォーリー氏が務める。主演の喜多八役の中川は、疾走感溢（あふ）れるエンター