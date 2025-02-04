¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤È¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¡õ±¿ÍÑÊó¹ð²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSBI¾Ú·ô¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤«¤éÅê»ñ°ìÇ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢Ìó3Ç¯¤Ç»Ä¹â1300²¯±ß¤òÃ£À®¡£º£²ó¡¢¡ÖSBI¥é¥Ã¥×¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÎòÌó15Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¿ùÂ¼¤Ï¡¢½Ð±éÃæ¤Î¾ðÊó¡¦¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖ