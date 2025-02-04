(英文の訂正により、６段落目の「ルテニウム」、「ルテニウム関連品目」を「ビスマス」、「インジウム」に訂正します。)［ワシントン／北京４日ロイター］ - 中国財政省は４日、米国の対中国追加関税への対抗措置として、米国からの輸入品に２月１０日から最大１５％の追加関税を課すと発表した。米国の対中追加関税は０５０１ＧＭＴ（日本時間午後２時０１分）に発効した。発効の数分後、中国財政省は米国産の石炭と液化天然