Æü»º¤Î¸µ²ñÄ¹¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥óÈï¹ð¤ÎÌò°÷Êó½·¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÏÄ¨Ìò6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤È¤·¤¿1¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¤Î¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥±¥ê¡¼Èï¹ð¡Ê68¡Ë¤Ï¸µ²ñÄ¹¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥óÈï¹ð¡Ê70¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢2017Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥´¡¼¥óÈï¹ð¤ÎÌò°÷Êó½·¤òÍ­²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Ë91²¯±ßÍ¾¤ê¾¯¤Ê¤¯µ­ºÜ¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿³¤ÎÅìµþÃÏºÛ¤Ï2017Ç¯ÅÙÊ¬¤Î