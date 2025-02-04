コミックや絵本、小説に雑誌などなど、出版業界の財産ともいえるさまざまなコンテンツやキャラクターの魅力を通じ、エコ活動を推進する「ONE ECO PROJECT(ワン エコ プロジェクト)」から、「ピーターラビット(TM)」や「パンどろぼう」などの人気キャラクターをワンポイントにあしらった「リサイクルタオルハンカチ」(各792円)が発売されている。このハンカチは、2024年12月から4カ月連続でリリースされているプロダクト。毎月、新