「猫がダンボールに入っている！」。今から6年ほど前、X（旧Twitter）ユーザー・ツンデレのレモンさん（@tundere_lemon）は、兄のもとに突然、そんな連絡が入ったことを知ります。【写真】キジトラ猫さんと黒猫さん…家族になりました急いで現場に直行すると、子猫がひとりぼっちで段ボールの中にいたのです。それがキジトラの女の子で当時、推定1歳ほどの「レモン」ちゃんとの出会いでした。レモンちゃん迎えて新生活スタートレモ