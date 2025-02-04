ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2月14日（金）〜8月17日（日）の期間限定で、3月7日（金）公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の公開記念アトラクションを開催。同日からは、オリジナルグッズも発売される。【写真】かわいいカチューシャも！USJ『ドラえもん』グッズ一覧■ポップでカラフルなグッズが大集結！『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、絵の中の世界に飛び込んだドラえもんとのび太たちが、