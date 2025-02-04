¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Ï3Æü¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½DF¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥º¥Î¥¦(18)¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥¢¥º¥Î¥¦¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é°é¤Á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2024Ç¯11·î2Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥óÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥·¥ã¥Õ¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¥Í¥Ä¥¯Àï¡¢1Æü