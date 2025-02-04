モデルで女優の出口夏希（23）が自身のインスタグラムを更新。ボブにイメチェンした新しいヘアスタイルを披露した。「素敵すぎて見惚れてしまう」出口のインスタグラムnatsuki__deguchi__officialより出口はまず第46回ヨコハマ映画祭で受賞した最優秀新人賞について報告。「このような賞をいただけて、とても光栄です。これからも、精一杯頑張ります」と書き込み、さらに「あ、髪切ったよ〜」とあっさり宣言。授賞式の白いドレ