NHK紅白歌合戦の常連、パワフル歌手の近影演歌歌手の田川寿美(49)がインスタグラムで公開した、昭和を代表する演歌歌手、水前寺清子(79、熊本県出身)の登場にファンが驚いた。田川寿美(左)と水前寺清子(インスタグラムtoshimi_tagawaより)田川は「名曲『三百六十五歩のマーチ』はどんな時代や世代にも わかりやすくメッセージが伝わります。昭和の華やかな歌謡界と相まってパワフルな歌声と粋に着流しを着こなしてかっこよく