女優の有村架純（31）が3日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プライベートについて明かした。この日は昨年放送された、Snow Manの目黒蓮主演のフジテレビの月9ドラマ「海のはじまり」で初共演した有村架純と出演。有村が昨年11月に大竹出演の舞台「太鼓たたいて笛ふいて」を観劇して以来の再会だという。20代で朝ドラヒロインなどを演じたことから大竹に「自由になれないことはあるでし