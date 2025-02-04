Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¶°ìÎ®¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤¬º£²ó¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ä²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î³ô¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î2¿Í¤¬ÃÏ¸µ¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê¸òÎ®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¿ùÂ¼¤Ï¡Ö¡ÊÆ£ËÜ¤µ¤ó¤È¡Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë