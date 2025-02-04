【モデルプレス＝2025/02/04】俳優の原嘉孝が3日、Snow Manの目黒蓮とM!LKの佐野勇斗のInstagram生配信に登場。驚きのスカウト秘話を明かした。【写真】スノ目黒蓮＆原嘉孝ら、佐野勇斗宅に集結◆原嘉孝「逃走中」ハンターのスカウト受けた過去この日、佐野勇斗の自宅を訪れた目黒は、佐野が発信している料理コンテンツ“佐野飯”ならぬ“目黒飯”として唐揚げを手作り。配信中には原、Snow Manラウールも登場し、和気あいあいとト