【ベルギーリーグ】ユニオン・サンジロワーズ 2−1 シント＝トロイデン（日本時間2月3日／スタッド・ジョゼフ・マリアン）【映像】“1人で”飛び出し→ドリブル→キャッチの衝撃シーン危機一髪のプレーだ。シント＝トロイデンのGK小久保玲央ブライアンがディフェンスラインの背後へのロングボールに対して、持ち場を大きく離れて間一髪でインターセプト。そして、ペナルティエリア内に戻ってキャッチしようとしたところ相手FWか