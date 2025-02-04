女優大竹しのぶ（67）が4日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に女優有村架純（31）とともに出演。昨年9月期のフジテレビ系“月9”「海のはじまり」で共演したSnow Man目黒蓮（27）について言及した。大竹は有村とともに目黒と「海の−」で共演。大竹は目黒の元彼女の母親役、有村は目黒の恋人役を演じた。大竹は「（ドラマが）終わってからも（目黒から）連絡が来て。すごいすてきなことがあって」と切り出し