【「逃げ上手の若君」19巻記念壁紙】 2月4日 配付 第19巻の表紙 「逃げ上手の若君」公式Xアカウントは、2月4日に第19巻が発売されることを記念して、同日にプレゼント用壁紙画像を投稿した。壁紙は19巻の表紙を飾るくノ一夏のイラストに、夏が登場するマンガのコマを組み合わせたもの。スマホの待ち受け画像などに利用できる。 #逃げ上手の若君 本日第19巻発売&