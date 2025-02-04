ＪＩＧ－ＳＡＷが急反落し昨年来安値を更新している。３日の取引終了後に発表した２４年１２月期連結業績で、営業利益が５億５６００万円（前の期比１１．０％減）と減益だったことが嫌気されている。 データコントロール事業の拡大により売上高は３４億７２００万円（同７．２％増）となったものの、研究開発・販売促進・人的資本投資・グローバル展開のための先行投資に加え、東京本社の移転・統