日本代表の森保一監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で気になるクラブを明かした。WOWOWサッカーの公式X(旧ツイッター/@wowow_soccer)が4日に動画で紹介している。森保監督は先月22日に行われたリーグフェーズ第7節のパリSG対マンチェスター・シティ(4-2)で、ゲスト解説としてWOWOW初出演。決勝トーナメント開幕直前SP企画「チャンピオンズリーグを楽しむための一問一答」の中で気になるクラブを質問されると、アトレティ