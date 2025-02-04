MF中井卓大(21)のマネジメント会社『Roalza Sports』が2日にX(旧ツイッター/@RoalzaSports)を更新し、同選手がラシン(スペイン2部)のリザーブチームであるラージョ・カンタブリア(スペイン4部)に期限付き移籍すると報告した。レアル・マドリーのアカデミー時代にトップチーム練習にも招集されていた中井は、2022-23シーズンにリザーブチームのカスティージャに昇格。昨季にマハダオンダ(スペイン3部)へ期限付き移籍すると、今