佐藤商事は後場急上昇している。午後１時３０分ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、純利益を５３億５０００万円から５５億５０００万円（前期比１４．３％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３４円から３９円へ引き上げ、年間配当予想を７３円（前期７３円）としたことが好感されている。 売上高２８５０億円（同４．０％増）、営業利益６５億５０００万円（同１．１％増）は従来見通しを据え置いたものの、