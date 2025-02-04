Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Î³°Áê¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹â´±¤Ï£³Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£±·î²¼½Ü¤Ë¼¨º¶¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¥¬¥¶¤«¤é¤Î°Ü½»·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¶¦Æ±½ñ´Ê¤ò¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢£Õ£Á£Å¤Î³°Áê¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊµÄÄ¹Â¦¶á¤Î¥Õ¥»¥¤¥ó¡¦¥¢¥ë¥·¥§¥¤¥¯»á¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½µËö¤Ë¥«¥¤¥í¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î£²