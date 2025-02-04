SBIいきいき少額短期保険は、死亡保険、医療保険、介護保険の資料請求をした者、およびクレジットカード払いにて新規契約した方、それぞれを対象としたプレゼントキャンペーンを実施している。同社のペット保険は、犬・猫の病気やケガが気になる飼い主に支持されている。また、死亡保険や医療保険はシニア層を中心に利用されており、地震補償保険は万が一の地震に備えて暮らしをサポートする、としている。○キャンペーン概要［対