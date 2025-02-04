日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告（７０）の役員報酬を過少に記載したとして、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）に問われた日産元代表取締役グレッグ・ケリー被告（６８）の控訴審判決で、東京高裁は４日、懲役６月、執行猶予３年とした１審判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却した。ケリー被告は、ゴーン被告らと共謀し、２０１８年３月期までの８年分のゴーン被告の役員報酬を有価証券報告書