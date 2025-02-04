京都の製麺所「麺屋棣鄂(ていがく)」は、ラーメン店を応援するための特別なキャンペーン「ラーメン好きの一杯が力に！ラーメン店応援キャンペーン」を、2月1日(土)〜3月31日(月)の期間、京都市伏見区・南区エリアにて開催している。厳しい状況が続くラーメン店を応援するキャンペーン昨今の材料費高騰や新札切替による券売機更新など、厳しい状況が続いているラーメン業界。「千円の壁」という言葉がある通り、ラーメン一杯の値段