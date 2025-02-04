岐阜市の岐阜公園に楽市楽座をイメージした新たな商業施設「岐阜城楽市（ぎふじょうらくいち）」が4月26日にオープンすることになりました。 【写真を見る】岐阜公園に「岐阜城楽市」 地域の食や文化を感じられる11の店舗を誘致 4月26日オープンへ 名鉄などの事業者グループは岐阜市と連携し、金華山のふもとの岐阜公園に新たな商業施設の整備を進めています。「岐阜城楽市（ぎふじょうらくいち）」と名