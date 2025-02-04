サクラクレパスは、学習帳「ステップノート」から新たに、しっかり開けて書きやすい「ステップノート 無線綴じタイプ 4柄（ブルー、レッド、グリーン、イエロー）」を2月上旬から販売を開始する。「ステップノート」は2007年に発売し、2017年から人気イラストレーター米津祐介氏がクレパスで描かれたイラストを表紙に採用している。とても愛らしく温かみのあるイラストは、多くの人々から長年支持を得ている。米津氏が描くイラスト