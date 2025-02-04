日立グローバルライフソリューションズは、使い勝手に配慮し、軽さと強い吸引力を両立したサイクロン集じん方式のコードレス スティッククリーナー「ラクかるスティック」PV−BL3Mを3月上旬から発売する。同製品では、電池を交換して便利に使える着脱可能なカセット式リチウムイオン電池の採用など、使い勝手に配慮し本体のデザインを一新した。また、標準質量（日本電機工業会自主基準（HD−10）によって測定。標準質量は本体・延