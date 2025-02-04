総合マーケティングビジネスの富士経済は、コロナ禍が明け外出機会の増加による美容意識の高まりで、使用アイテム数の増加や機能性を重視した商品選択をする消費者が増えたことから拡大している機能性化粧品の国内市場を調査・分析した。その結果を「機能性化粧品マーケティング要覧 2024−2025」にまとめた。トピックスとして、2025年予測（2023年比）では、機能性化粧品市場は2兆6230億円（7.4％増）と予測する。使用アイテムの