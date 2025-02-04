マイケル・エシエンら好選手を輩出してきたガーナ。同国最大のクラブのひとつであるアサンテ・コトコは、「フーリガンに命を奪われた」として、サポーターの死を悼む訃報を伝えた。クラブの声明によれば、事件は2日にアウェイで行われたヌソアトレマン戦で起きたという。ガーナではこれまでもサッカーの試合での暴力行為が問題になってきたが、この日も観客がスタンドから物を投げ込むと一部がピッチに乱入。選手や関係者を襲撃す